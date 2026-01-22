Ministarka rudarstva i energetike: Srbija od MOL-a kupuje pet odsto akcija NIS

Kupovinom dodatnih pet odsto akcija NIS od MOL-a Srbije će uvećati vlasnički udeo pomoću kojeg će moći da blokira odluke koje joj nisu u interesu, istakla je ministarka. “Dakle, zaradićemo više, ojačati svoju poziciju na taj način.

Sve to, konačno, prvi put posle 2008. godine kada smo se dobrovoljno odrekli većeg uticaja, što se pokazalo kao loš potez”, rekla je Đedović Handanović. “Ne zaboravite da je ADNOK članica OPEK-a (Organizacija zemalja izvoznica nafte) i vodeća svetska kompanija za proizvodnju nafte sa ogromnim uskustvom i globalnim uticajem u naftnom sektoru”, rekla je Đedović Handanović. (beta/cmg)