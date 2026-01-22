Danas oblačno, ponegde sa slabim padavinama

U Srbiji će danas biti oblačno, ponegde sa slabim kratkotrajnim padavinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se u većini mesta očekuje slab mraz. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus osam do jedan, a najviša dnevna od nula na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajini do osam stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu će biti pretežno oblačno uz slab i umeren jugoistočni vetar, posle podne u pojedinim delovima grada sa slabom, kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura biće od minus pet do minus jedan, a najviša dnevna oko četiri
