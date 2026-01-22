Vreme danas: Oblačno, ponegde sa slabim padavinama

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme danas: Oblačno, ponegde sa slabim padavinama

U Srbiji će danas biti oblačno, ponegde sa slabim kratkotrajnim padavinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se u većini mesta očekuje slab mraz. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus osam do jedan, a najviša dnevna od nula na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajini do osam stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu će biti pretežno oblačno uz slab i umeren jugoistočni vetar, posle podne u pojedinim delovima grada sa slabom, kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura biće od minus pet do minus jedan, a najviša dnevna oko četiri
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

RHMZ za nedelju najavio olujnu košavu, u delu Srbije i orkanske udare

RHMZ za nedelju najavio olujnu košavu, u delu Srbije i orkanske udare

Danas pre 13 minuta
Promenljivo oblačno, ponegde moguće slabe padavine

Promenljivo oblačno, ponegde moguće slabe padavine

Šabačke novosti pre 1 sat
Danas oblačno, ponegde sa slabim padavinama

Danas oblačno, ponegde sa slabim padavinama

Serbian News Media pre 1 sat
U Srbiji danas pretežno oblačno, temperatura do 0 stepeni

U Srbiji danas pretežno oblačno, temperatura do 0 stepeni

Insajder pre 2 sata
Promenljivo oblačno, ponegde moguće slabe padavine

Promenljivo oblačno, ponegde moguće slabe padavine

N1 Info pre 2 sata
U Srbiju stiže olujna košava sa orkanskim udarima 100km/h: Evo kakvo će vreme biti do sredine februara

U Srbiju stiže olujna košava sa orkanskim udarima 100km/h: Evo kakvo će vreme biti do sredine februara

Nova pre 1 sat
Ujutru mraz, tokom dana oblačno uz slabe padavine: temperatura do osam stepeni

Ujutru mraz, tokom dana oblačno uz slabe padavine: temperatura do osam stepeni

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Maja Kovačević: Režim je u strahu od akademske zajednice, upečatljiv je primer Jelene Kleut

Maja Kovačević: Režim je u strahu od akademske zajednice, upečatljiv je primer Jelene Kleut

N1 Info pre 37 minuta
Jutro posle intervencije na Filozofskom u Novom Sadu: Policija u kampusu, u zgradi predavanja

Jutro posle intervencije na Filozofskom u Novom Sadu: Policija u kampusu, u zgradi predavanja

N1 Info pre 7 minuta
Hoće li i danas kordoni osigurati normalno funkcionisanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu?

Hoće li i danas kordoni osigurati normalno funkcionisanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu?

Mašina pre 33 minuta
RGZ: Za upis bespravnih objekata stiglo 859.093 prijava

RGZ: Za upis bespravnih objekata stiglo 859.093 prijava

Insajder pre 37 minuta
Slobodni univerzitet u Nišu: Sporni rezultati konkursa za poziciju na Medicinskom fakultetu

Slobodni univerzitet u Nišu: Sporni rezultati konkursa za poziciju na Medicinskom fakultetu

N1 Info pre 12 minuta