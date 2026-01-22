U Srbiji danas pretežno oblačno, temperatura do 0 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 0 stepeni.

Ujutro u većini mesta slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno oblačno, tek ponegde sa slabim, kratkotrajnim padavinama, ujutru snegom, a tokom dana kišom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -8 do 1 stepena, a najviša dnevna od 0 na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajini do 8 stepeni na jugoistoku zemlje. Narednih dana promenljivo, uz postepeno slabljenje