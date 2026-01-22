RHMZ za nedelju najavio olujnu košavu, u delu Srbije i orkanske udare

Vetar u Srbiji danas slab i umeren, ali se u nedelju, kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), očekuju udari olujne i orkanske jačine.

Meteorolozi za danas prognoziraju najvišu dnevnu temperaturu od 0 stepeni na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajni do 8 stepeni u centralnim predelima i na jugoistoku. Savetuju takođe i oprez zbog moguće poledice. Za naredne dane, RHMZ najavljuje postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porasta dnevnih temperatura, ali će u košavskom području jugoistočni vetar u petak i subotu biti u pojačanju. “U nedelju će imati i olujne, na jugu Banata i orkanske udare –