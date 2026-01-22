Beograd pregovara sa Prištinom

Delegacija Beograda, predvođena direktorom Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem, doputovala je u Brisel, gde će učestvovati u novoj rundi dijaloga s Prištinom, pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Kako prenosi dopisnica portala Kosovo onlajn iz Brisela, očekuje se da dve strane nastave razgovore o sprovođenju Deklaracije o nestalim licima. Delegacija Beograda će posebno insistirati na hitnom formiranju Zajednice srpskih opstina, ali će govoriti i o položaju srpskog naroda na Kosovu usled brojnih jednostranih i eskalatornih poteza Prištine. Specijalni izaslanik EU za dijalog Srbije i Kosova Peter Sorensen je prošle nedelje posetio Beograd i Prištinu, gde je