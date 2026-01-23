Na današnji dan, 23. januar

Danas je petak, 23. januar, 23. dan 2026. Do kraja godine ima 342 dana, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1516 - Umro je španski kralj Ferdinand II i V Katolički (kao Ferdinand II vladar Aragonije, a kao Ferdinand V od Kastilje i Leona). Njegov dolazak na presto Aragonije 1479. označio je početak istorije ujedinjene Španije. Isabela I postala je 1474. kraljica Kastilje, a on je nasledio oca Huana II u Aragonu i tako su sjedinjene dve zemlje od kojih će vremenom nastati Španija. Utemeljio je 1480. sud inkvizicije, a 1492. proterao je Jevreje iz Španije kao "nevernike".