Stigao vam je račun za struju u koji sumnjate: Evo u kako podneti prigovor i kada je moguće

Pojedinim građanima ovog meseca stigli su uvećani računi za struju, a uglavnom se pitaju da li je razlog povećana potrošnja ili greška u obračunu.

Kako bi bili sigurni u ispravnost dostavljenog računa, svi korisnici imaju pravo da podnesu prigovor, saopštavaju iz Elektroprivrede Srbije (EPS). Prigovor na račun za struju može podneti krajnji kupac električne energije ili njegovo ovlašćeno lice. Građani Srbije koji imaju primedbe na račun za električnu energiju mogu da podnesu prigovor EPS AD Beograd, a postupak je precizno definisan važećim propisima i ugovorom o snabdevanju električnom energijom. Krajnji