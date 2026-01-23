Decembarski računi za struju nekima višestruko veći, drugima sumnjivo niži – kako podneti žalbu EPS-u?

Rešetka pre 1 sat
Decembarski računi za struju nekima višestruko veći, drugima sumnjivo niži – kako podneti žalbu EPS-u?

Decembarski računi za električnu energiju neprijatno su iznenadili brojne građane širom Srbije, a pojedinim domaćinstvima stigli su i dva do tri puta veći iznosi nego prethodnog meseca, saopštilo je Udruženje za zaštitu potrošača „Efektiva“.

Prema navodima ovog udruženja, veliki broj građana obratio im se zbog neuobičajeno visokih računa, iako, kako tvrde, nisu menjali navike u potrošnji, a neki su čak trošili i manje električne energije nego u novembru. Na društvenim mrežama „Efektiva“ je objavila da se potrošači najčešće žale na uvećanje računa za oko 2.000 dinara, dok pojedini ističu da im je račun gotovo udvostručen – sa oko 4.500 dinara u novembru na približno 8.600 dinara u decembru. Jedan od
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Stigao vam je račun za struju u koji sumnjate: Evo u kako podneti prigovor i kada je moguće

Stigao vam je račun za struju u koji sumnjate: Evo u kako podneti prigovor i kada je moguće

Blic pre 41 minuta
Račun za struju vam je ogroman? Krivi su ovi „tihi potrošači“ kojih niste ni svesni

Račun za struju vam je ogroman? Krivi su ovi „tihi potrošači“ kojih niste ni svesni

Danas pre 1 sat
Decembarski računi za struju iznenadili građane: Nekima višestruko veći, drugima sumnjivo niži – kako podneti žalbu EPS-u?…

Decembarski računi za struju iznenadili građane: Nekima višestruko veći, drugima sumnjivo niži – kako podneti žalbu EPS-u?

Nova pre 2 sata
Stigao vam je previsok račun za struju: Evo u kako podneti prigovor i u kojim slučajevima je to moguće

Stigao vam je previsok račun za struju: Evo u kako podneti prigovor i u kojim slučajevima je to moguće

Kurir pre 2 sata
Evo kako podneti prigovor na račun za struju: Građani imaju pravo na reklamaciju zbog većih iznosa

Evo kako podneti prigovor na račun za struju: Građani imaju pravo na reklamaciju zbog većih iznosa

Telegraf pre 2 sata
Kako da podnesete reklamaciju na račun za struju?

Kako da podnesete reklamaciju na račun za struju?

Kamatica pre 3 sata
Računi za struju iznenadili građane: Nekima višestruko veći, drugima sumnjivo niži – kako podneti žalbu EPS-u?

Računi za struju iznenadili građane: Nekima višestruko veći, drugima sumnjivo niži – kako podneti žalbu EPS-u?

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EPS

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove cene goriva: Dizel i benzin u Srbiji skuplji za po dinar po litru

Nove cene goriva: Dizel i benzin u Srbiji skuplji za po dinar po litru

Insajder pre 21 minuta
Dizel i benzin u Srbiji skuplji za po dinar po litru

Dizel i benzin u Srbiji skuplji za po dinar po litru

Nova ekonomija pre 1 minut
Boja pasoša nije slučajna, evo zašto je naša baš bordo

Boja pasoša nije slučajna, evo zašto je naša baš bordo

Kamatica pre 11 minuta
Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji

Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji

Kamatica pre 31 minuta
Paramount ne odustaje od Warnera: produžen rok i nova faza bitke

Paramount ne odustaje od Warnera: produžen rok i nova faza bitke

Kamatica pre 51 minuta