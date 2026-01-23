Decembarski računi za struju nekima višestruko veći, drugima sumnjivo niži – kako podneti žalbu EPS-u?

Decembarski računi za električnu energiju neprijatno su iznenadili brojne građane širom Srbije, a pojedinim domaćinstvima stigli su i dva do tri puta veći iznosi nego prethodnog meseca, saopštilo je Udruženje za zaštitu potrošača „Efektiva“.

Prema navodima ovog udruženja, veliki broj građana obratio im se zbog neuobičajeno visokih računa, iako, kako tvrde, nisu menjali navike u potrošnji, a neki su čak trošili i manje električne energije nego u novembru. Na društvenim mrežama „Efektiva“ je objavila da se potrošači najčešće žale na uvećanje računa za oko 2.000 dinara, dok pojedini ističu da im je račun gotovo udvostručen – sa oko 4.500 dinara u novembru na približno 8.600 dinara u decembru. Jedan od