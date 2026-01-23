Premijer Grenlanda: Biramo Dansku, biramo EU i biramo NATO

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen izjavio je danas da nije siguran „šta se konkretno nalazi“ u najavljenom „okviru“ američkog predsednika Donalda Trampa za „budući sporazum“ o Grenlandu i poručio da niko drugi osim Grenlanda i Danske nema mandat da sklapa sporazume o Grenlandu.

Nilsen je na konferenciji za medije u Nuuku rekao da je razumeo da je generalni sekretar NATO Mark Rute u sredu preneo Trampu „poruku koju smo mi zapravo preneli pre nekoliko dana“, prenosi CNN. „Mi smo od početka rekli da želimo poštovanje, mirne odnose i snažno partnerstvo kao saveznik, ali retorika koju smo slušali za nas je neprihvatljiva“, rekao je Nilsen. Dodao je da je Grenland otvoren za mnoge planove za dalju integraciju u NATO, uključujući i kroz „stalnu