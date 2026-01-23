(Video) Rute ne veruje Trampu: Generalni sekretar NATO tvrdi da ne postoji dokument o Grenlandu, strahuje da predsednik SAD objavi detalje plana na mrežama

Zvanična dokumentacija o postignutim tačkama sporazuma trenutno ne postoji zbog zabrinutosti oko curenja informacija Dalji razgovori o detaljima sporazuma su planirani za naredni sastanak radne grupe SAD-Danska-Grenland Američki predsednik Donald Tramp i generalni sekretar NATO Mark Rute postigli su usmeni dogovor o Grenlandu tokom sastanka u sredu, ali još nije sastavljen dokument o budućem sporazumu, prenosi CNN, pozivajući se na dobro obaveštene izvore. Tramp i