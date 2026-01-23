Subota u Novom Sadu: Moguća kiša, sunce, manji minus ujutru

Radio 021
Subota u Novom Sadu: Moguća kiša, sunce, manji minus ujutru

U Novom Sadu će u subotu biti mestimično oblačno, sa mogućim padavinama.

Ujutru se može očekivati slab mraz, a temperatura između minus jedan i osam stepeni. Tokom dana su mogući i sunčani intervali, dok će vetar u košavskom području povremeno biti veoma jak. Narednih dana biće vetrovito i oblačno, ali će temperatura biti u plusu. U nedelju je moguća slaba kiša, sa temperaturom između dva i osam stepeni. Ponedeljak će biti oblačan, a temperatura će bit između četiri i devet stepeni. Biometeorološka prognoza za subotu, 24. januar:
