Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 30. januara

Šabačke novosti pre 33 minuta
Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 30. januara
Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 30. januara u isto vreme koštaće maksimalno 193 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 176 dinara za litar, objavio je Danas. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 192 dinara po litru, a benzina 175 dinara po litru, podseća Danas. Ovo znači da su i dizel i benzin poskupeli za po dinar. Vlada Srbije donela je u julu uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci.
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Objavljene nove cene goriva

Objavljene nove cene goriva

Glas Zaječara pre 42 minuta
Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 30. januara

Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 30. januara

Pravda pre 52 minuta
Nove cene goriva: Dizel i benzin skuplji za dinar po litru

Nove cene goriva: Dizel i benzin skuplji za dinar po litru

Pressek pre 1 sat
Nove cene goriva: Neznatno poskupljenje oba derivata

Nove cene goriva: Neznatno poskupljenje oba derivata

Morava info pre 1 sat
Nove cene goriva: Dizel i benzin u Srbiji skuplji za po dinar po litru

Nove cene goriva: Dizel i benzin u Srbiji skuplji za po dinar po litru

Insajder pre 1 sat
Dizel i benzin u Srbiji skuplji za po dinar po litru

Dizel i benzin u Srbiji skuplji za po dinar po litru

Nova ekonomija pre 1 sat
Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji

Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji

Kamatica pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbijenove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Kineski Tehron automotiv traži saglasnost za zelenu dozvolu za gradnju fabrike u Inđiji

Kineski Tehron automotiv traži saglasnost za zelenu dozvolu za gradnju fabrike u Inđiji

Nova ekonomija pre 8 minuta
Top 5 najplaćenijih poslova u Nemačkoj koje mnogi ne žele da rade, a zarada je astronomska

Top 5 najplaćenijih poslova u Nemačkoj koje mnogi ne žele da rade, a zarada je astronomska

Kamatica pre 17 minuta
Mickoski: Severna Makedonija gradi gasni interkonektor sa Grčkom i počinje izgradnju sa Srbijom

Mickoski: Severna Makedonija gradi gasni interkonektor sa Grčkom i počinje izgradnju sa Srbijom

Danas pre 8 minuta
Radnje koje su sačuvale tradiciju i autentičnost: Kako se na tržištu kotira duh starog Beograda?

Radnje koje su sačuvale tradiciju i autentičnost: Kako se na tržištu kotira duh starog Beograda?

Biznis i finansije pre 22 minuta
Kraj sapunice duge pet godina: Ovako je teklo preuzimanje TikToka: ByteDance osniva američku kompaniju, poznat i direktor.

Kraj sapunice duge pet godina: Ovako je teklo preuzimanje TikToka: ByteDance osniva američku kompaniju, poznat i direktor.

Blic pre 3 minuta