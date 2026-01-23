Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 30. januara

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 30. januara u isto vreme koštaće maksimalno 193 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 176 dinara za litar, objavio je Danas. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 192 dinara po litru, a benzina 175 dinara po litru, podseća Danas. Ovo znači da su i dizel i benzin poskupeli za po dinar. Vlada Srbije donela je u julu uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci.