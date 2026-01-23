Posle više od tri i po sata završeni razgovori između Putina i Vitkofa u Moskvi: Ništa od kompromisa?

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Posle više od tri i po sata završeni razgovori između Putina i Vitkofa u Moskvi: Ništa od kompromisa?

Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom trajao je više od tri i po sata! Kolona vozila specijalnog izaslanika američkog predsednika odmah je napustila Kremlj, preneo je CNN.

Pregovori su počeli u 23,25 časova po moskovskom vremenu. Sastanak je održan u Predstavništvu koje se nalazi u Senatskoj palati. Pored Putina i Vitkofa razgovorima su prisustvovali Džared Kušner, Trampov zet i Džoš Gruenbaum, komesar Federalnh rezervi, kao i Kiril Dmitrijev i Jurij Ušakov. Kako je preneo Blumberg, Vitkof i Kušner pokušali su da pokrenu pitanje bezbednosnih garancija za Kijev i da predstave nacrte planova za okončanje sukoba. Prema rečima
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kremlj: Završen sastanak Putina i Vitkofa, trajao više od tri i po sata /video/

Kremlj: Završen sastanak Putina i Vitkofa, trajao više od tri i po sata /video/

Sputnik pre 3 sata
Kiril Dmitrijev: Održani su važni razgovori između Rusije i SAD

Kiril Dmitrijev: Održani su važni razgovori između Rusije i SAD

Sputnik pre 3 sata
Završen sastanak Putina, Vitkofa i Kušnera (video)

Završen sastanak Putina, Vitkofa i Kušnera (video)

Politika pre 3 sata
(Foto, video) Putin se sastao sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju: Razgovori trajali skoro četiri sata, oglasio se i Tramp

(Foto, video) Putin se sastao sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju: Razgovori trajali skoro četiri sata, oglasio se i Tramp

Blic pre 4 sati
Novi pregovori u Moskvi: Kušner i Vitkof s Putinom o Ukrajini

Novi pregovori u Moskvi: Kušner i Vitkof s Putinom o Ukrajini

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaCNNKijevRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Prvi trilateralni sastanak Ukrajine, Rusije i SAD

Prvi trilateralni sastanak Ukrajine, Rusije i SAD

RTV pre 1 sat
Danska uvodi crvena svetla na svojim putevima, evo zašto

Danska uvodi crvena svetla na svojim putevima, evo zašto

Blic pre 58 minuta
Ovo još nije viđeno: Austrija skraćuje raspust učenicima koji ne znaju dovoljno dobro nemački

Ovo još nije viđeno: Austrija skraćuje raspust učenicima koji ne znaju dovoljno dobro nemački

Kurir pre 1 sat
Porastao broj poginulih u sudaru vozova u Španiji: Još dva tela pronađena u olupini, crni bilans nezapamćene tragedije! (foto)…

Porastao broj poginulih u sudaru vozova u Španiji: Još dva tela pronađena u olupini, crni bilans nezapamćene tragedije! (foto)

Kurir pre 2 sata
Kremlj: Završen sastanak Putina i Vitkofa, trajao više od tri i po sata /video/

Kremlj: Završen sastanak Putina i Vitkofa, trajao više od tri i po sata /video/

Sputnik pre 3 sata