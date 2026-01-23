Tramp šokira svet: Putin i Zelenski spremni za dogovor - Evropa ulazi u igru

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da su i ruski predsednik Vladimir Putin i Vladimir Zelenski rekli da bi želeli da postignu sporazum o okončanju sukoba.

AP Photo/Evan Vucci On je novinarima u avionu protekle noći, tokom povratka iz Davosa, rekao da će i Evropa biti deo sporazuma, ako do njega dođe, prenosi "Gardijan". - Bilo je trenutaka kada Putin nije želeo da sklopi dogovor. Bilo je trenutaka kada Zelenski nije želeo da postigne dogovor. A bilo je trenutaka kada je bilo obrnuto. Sada verujem da obojica žele da zaključe dogovor - rekao je Tramp. Ranije juče, Tramp se sastao sa Zelenskim na marginama Svetskog