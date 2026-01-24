Italija osudila puštanje na slobodu vlasnika izgorelog bara u Kran Montani i povukla svog ambasadora

Beta pre 1 sat

Vlada Italije osudila je danas puštanje na slobodu vlasnika bara "La Konstelasion" u Kran Montani, u Švajcarskoj, gde je tokom proslave Nove godine u požaru poginulo 40 ljudi, među kojima šestoro Italijana, i povukla svog ambasadora u toj zemlji.

Vlasnici bara Žak i Džesika Moreti su pod istragom zbog ubistva iz nehata i drugih zločina povezanih sa požarom, u kom je poginulo i šest državljana Italije, a Žak, koji je uhapšen 9. januara, juče je pušten iz pritvora, uz kauciju, prenosi agencija Rojters.

Premijerka Italije Đorđa Meloni izjavila je da je oslobađanje Moretija "uvreda sećanju na žrtve novogodišnje tragedije i uvreda za njihove porodice".

U saopštenju Vlade se navodi da su Meloni i ministar spoljnih poslova Antonio Tajani naložili italijanskom ambasadoru Đan Lorencu Kornadu da odmah kontaktira glavnog tužioca u švajcarskom kantonu Vale kako bi preneo "snažno negodovanje" Rima zbog Moretijevog oslobađanja, kao i da je sud doneo odluku uprkos ozbiljnosti navodnog zločina.

"Čitava Italija traži istinu i pravdu i poziva na preduzimanje mera poštovanja nakon ove katastrofe, koje u potpunosti uzimaju u obzir patnju i očekivanja porodica", navodi se u saopštenju.

Meloni i Tajani su takođe naložili Kornadu da se vrati u Rim.

Moreti je pušten uz kauciju od 200.000 švajcarskih franaka i nalog da se svakodnevno javlja u policijsku stanicu.

Advokati žrtava požara i njihovih porodica rekli su da ne mogu da razumeju sudski nalog, kao i da su njihovi klijenti zabrinuti zbog nestanka dokaza.

Moretijevi su izrazili žalost zbog tragedije i rekli da će sarađivati sa tužiocima.

(Beta, 24.01.2026)

Povezane vesti »

Ključne reči

ItalijaNova godinapožar

