Italija osudila puštanje na slobodu vlasnika švicarskog bara

SEEbiz pre 3 sata
Italija osudila puštanje na slobodu vlasnika švicarskog bara

RIM - Italija je u subotu uputila prosvjed Švicarskoj nakon što je vlasnik švicarskog bara zahvaćenog smrtonosnim požarom u novogodišnjoj noći pušten na slobodu uz jamčevinu te je opozvala svog veleposlanika u toj zemlji.

Bračni par Jacques i Jessica Moretti, vlasnici bara Le Constellation u Crans-Montani, pod istragom su zbog ubojstva iz nehaja i drugih zločina nakon požara u kojem je poginulo 40 osoba, a ozlijeđeno više od 100, mahom tinejdžeri. Jacques Moretti je pritvoren 9. siječnja, ali je u petak pušten uz jamčevinu. Talijanska premijerka Giorgia Meloni opisala je njegovo oslobađanje "uvredom na sjećanje na žrtve novogodišnje tragedije i uvredom njihovim obiteljima". U baru
Ključne reči

ItalijaRimpožar

