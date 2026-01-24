Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića

Blic pre 40 minuta
Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića
Udruženje IT Blokada organizuje manifestaciju "Zajedno za studente" povodom godišnjice aktivnosti Građani će moći da podrže studentski zahtev za prevremene izbore tokom događaja Udruženje IT Blokada danas, povodom obeležavanja godinu dana organizovane podrške srpske IT zajednice studentima, organizuje akciju "Zajedno za studente" na Trgu Nikole Pašića, gde će građani moći da potpišu podršku studentskom zahtevu za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Danas akcija „Zajedno za studente“ na Trgu Nikole Pašića u organizaciji IT Blokada

Danas akcija „Zajedno za studente“ na Trgu Nikole Pašića u organizaciji IT Blokada

Nova pre 15 minuta
Novi skup i sakupljanje potpisa u Beogradu

Novi skup i sakupljanje potpisa u Beogradu

Vreme pre 1 sat
"Zajedno uz studente": Preko 50 formalnih i neformalnih organizacija i pokreta danas na protestu u Beogradu

"Zajedno uz studente": Preko 50 formalnih i neformalnih organizacija i pokreta danas na protestu u Beogradu

Moj Novi Sad pre 1 sat
Danas u Beogradu skup Zajedno uz studente — objavljen program i spisak učesnika

Danas u Beogradu skup Zajedno uz studente — objavljen program i spisak učesnika

Glas Šumadije pre 3 sata
„Pobeda se ne čeka, pobeda se osvaja“: Studenti u blokadi pozivaju na akciju danas ispred Skupštine

„Pobeda se ne čeka, pobeda se osvaja“: Studenti u blokadi pozivaju na akciju danas ispred Skupštine

Danas pre 2 sata
"Zajedno za studente": IT zajednica organizuje danas skup u Beogradu

"Zajedno za studente": IT zajednica organizuje danas skup u Beogradu

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriIzbori

Zabava, najnovije vesti »

Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića

Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića

Blic pre 40 minuta
Danas akcija „Zajedno za studente“ na Trgu Nikole Pašića u organizaciji IT Blokada

Danas akcija „Zajedno za studente“ na Trgu Nikole Pašića u organizaciji IT Blokada

Nova pre 15 minuta
Ostao u invalidskim kolicima nakon nesreće, pa dao prijatelju da ga zastupa: Posle 13 godina shvatio da je prevaren za stotine…

Ostao u invalidskim kolicima nakon nesreće, pa dao prijatelju da ga zastupa: Posle 13 godina shvatio da je prevaren za stotine hiljada evra

Blic pre 15 minuta
(Foto) „Balašević se u grobu okreće kad vidi ko se snima uz njegovu pesmu“: Jezivi komentari ispod snimka Milice Dabović - Ona…

(Foto) „Balašević se u grobu okreće kad vidi ko se snima uz njegovu pesmu“: Jezivi komentari ispod snimka Milice Dabović - Ona odmah objavila spisak

Blic pre 25 minuta
Aleksandar Kos kupio kuću na Kipru: Prijatelj Čede Jovanović se pohvalio nekretninom: "Moje parče raja"

Aleksandar Kos kupio kuću na Kipru: Prijatelj Čede Jovanović se pohvalio nekretninom: "Moje parče raja"

Blic pre 10 minuta