Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića

Udruženje IT Blokada organizuje manifestaciju "Zajedno za studente" povodom godišnjice aktivnosti Građani će moći da podrže studentski zahtev za prevremene izbore tokom događaja Udruženje IT Blokada danas, povodom obeležavanja godinu dana organizovane podrške srpske IT zajednice studentima, organizuje akciju "Zajedno za studente" na Trgu Nikole Pašića, gde će građani moći da potpišu podršku studentskom zahtevu za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora.