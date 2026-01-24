Vreme danas: Temperature od -2 do 12 stepeni, uveče prolazno naoblačenje

U Srbiji će ujutro biti ponegde slabog mraza, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajne magle, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne biće dužih sunčanih intervala, a od popodneva stiže prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području povremeno i jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima. Najniža temperatura biće od minus dva do tri stepena Celzijusa, a najviša dnevna od šest do 12 stepeni. U Beogradu će pre podne biti dužih sunčanih intervala, a od popodneva uz
