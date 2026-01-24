Počela sednica Vlade Srbije na Tari

NIN pre 32 minuta  |  Tanjug
Počela sednica Vlade Srbije na Tari

Na planini Tari počela je sednica Vlade Srbije, kojom predsedava premijer Srbije prof dr.

Đuro Macut. Sednica je počela nešto posle 11.00 sati u hotelu "Omorika". Nakon sednice Đuro Macut će se sastati sa predsednikom Vlade Republike Srpske https://www.nin.rs/tema/19580/savo-minicSavom Minićem. Macut i Minić potom će potpisati zaključak kojim se usvaja Protokol o obrazovanju Mešovite radne grupe za Projekat "Višegrad - Vardište - Mokra Gora" između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske. Oko 13.00 sati planiran je i sastanak Radne grupe za
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Sednica Vlade Srbije na Tari

Sednica Vlade Srbije na Tari

RTV pre 2 minuta
Počela sednica Vlade Srbije na Tari

Počela sednica Vlade Srbije na Tari

RTS pre 17 minuta
Sednica Vlade danas se održava na ovoj srpskoj planini

Sednica Vlade danas se održava na ovoj srpskoj planini

Telegraf pre 17 minuta
Na Tari danas sednica Vlade Srbije, predsedava Mačut

Na Tari danas sednica Vlade Srbije, predsedava Mačut

Blic pre 37 minuta
Premijer i svi ministri nalaze se trenutno na ovoj srpskoj planini: Sednica Vlade održava se danas na Tari (FOTO)(VIDEO)

Premijer i svi ministri nalaze se trenutno na ovoj srpskoj planini: Sednica Vlade održava se danas na Tari (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 37 minuta
Počela sednica Vlade Srbije na Tari

Počela sednica Vlade Srbije na Tari

Euronews pre 47 minuta
Sednica Vlade RS na Tari, zatim sastanak predsednika Vlade Srbije i Republike Srpske

Sednica Vlade RS na Tari, zatim sastanak predsednika Vlade Srbije i Republike Srpske

Glas Zapadne Srbije pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaVlada SrbijeVlada Republike SrbijePremijer SrbijeNINĐuro Macutsavo minic

Regioni, najnovije vesti »

Sednica Vlade Srbije na Tari

Sednica Vlade Srbije na Tari

RTV pre 2 minuta
„Vašarizacija“ Beogradske kapije: Građani negoduju zbog novih aparata na žetone u Nišu

„Vašarizacija“ Beogradske kapije: Građani negoduju zbog novih aparata na žetone u Nišu

Južne vesti pre 12 minuta
Podgoričanka sela u luksuzni džip, pa joj ga oduzeli na granici sa Srbijom: Skupoceni bmw ukraden u Nemačkoj, potraživalo se…

Podgoričanka sela u luksuzni džip, pa joj ga oduzeli na granici sa Srbijom: Skupoceni bmw ukraden u Nemačkoj, potraživalo se preko Interpola

RINA pre 12 minuta
Podgoričanka sela u luksuzni džip, pa joj ga oduzeli na granici sa Srbijom: Skupoceni bmw ukraden u Nemačkoj, potraživao se…

Podgoričanka sela u luksuzni džip, pa joj ga oduzeli na granici sa Srbijom: Skupoceni bmw ukraden u Nemačkoj, potraživao se preko Interpola

RINA pre 7 minuta
Pingvini prose partnera kamenčićem: Najromantičniji gest u životinjskom svetu

Pingvini prose partnera kamenčićem: Najromantičniji gest u životinjskom svetu

InfoKG pre 12 minuta