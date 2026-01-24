Počela sednica Vlade Srbije na Tari

Na planini Tari počela je sednica Vlade Srbije, kojom predsedava premijer Srbije prof dr.

Đuro Macut. Sednica je počela nešto posle 11.00 sati u hotelu "Omorika". Nakon sednice Đuro Macut će se sastati sa predsednikom Vlade Republike Srpske https://www.nin.rs/tema/19580/savo-minicSavom Minićem. Macut i Minić potom će potpisati zaključak kojim se usvaja Protokol o obrazovanju Mešovite radne grupe za Projekat "Višegrad - Vardište - Mokra Gora" između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske. Oko 13.00 sati planiran je i sastanak Radne grupe za