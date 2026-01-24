Skup podrške studentima na Trgu Nikole Pašića u Beogradu

Akcija "Zajedno za studente", koju organizuje udruženje IT blokada, počela je danas oko 11 časova na Trgu Nikole Pašića.

U okviru skupa koji organizuje IT zajednica, duž Trga Nikole Pašića postavljeni su štandovi lokalnih zborova, akademskih mreža, Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije i drugih, a izloženi su domaći proizvodi - čvarci, suhomesnati proizvodi, materijali Sindikata "Opstanak" ustanove "Apoteka Beograd"... Bliže Domu Narodne skupštine postavljen je štand sa natpisom "Student za stolom, svrati na razgovor", gde je moguće potpisati podršku studentskom zahtevu za