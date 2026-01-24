Skup podrške studentima na Trgu Nikole Pašića u Beogradu

NIN pre 7 minuta  |  Fonet
Skup podrške studentima na Trgu Nikole Pašića u Beogradu

Akcija "Zajedno za studente", koju organizuje udruženje IT blokada, počela je danas oko 11 časova na Trgu Nikole Pašića.

U okviru skupa koji organizuje IT zajednica, duž Trga Nikole Pašića postavljeni su štandovi lokalnih zborova, akademskih mreža, Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije i drugih, a izloženi su domaći proizvodi - čvarci, suhomesnati proizvodi, materijali Sindikata "Opstanak" ustanove "Apoteka Beograd"... Bliže Domu Narodne skupštine postavljen je štand sa natpisom "Student za stolom, svrati na razgovor", gde je moguće potpisati podršku studentskom zahtevu za
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku

Insajder pre 7 minuta
Počela akcija Zajedno za studente, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

Počela akcija Zajedno za studente, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

N1 Info pre 12 minuta
Počela akcija „Zajedno za studente“, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

Počela akcija „Zajedno za studente“, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

Nova pre 2 minuta
(BLOG) „Zajedno uz studente“: Počeo skup na Trgu Nikole Pašića, okupljanje i u Pionirskom parku

(BLOG) „Zajedno uz studente“: Počeo skup na Trgu Nikole Pašića, okupljanje i u Pionirskom parku

Danas pre 1 sat
Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića

Studenti u blokadi danas organizuju skup na Trgu Nikole Pašića

Blic pre 2 sata
Danas akcija „Zajedno za studente“ na Trgu Nikole Pašića u organizaciji IT Blokada

Danas akcija „Zajedno za studente“ na Trgu Nikole Pašića u organizaciji IT Blokada

Nova pre 1 sat
Novi skup i sakupljanje potpisa u Beogradu

Novi skup i sakupljanje potpisa u Beogradu

Vreme pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sindikatprotestitrg nikole pašića

Zabava, najnovije vesti »

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku

Insajder pre 7 minuta
Počela akcija Zajedno za studente, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

Počela akcija Zajedno za studente, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

N1 Info pre 12 minuta
Skup podrške studentima na Trgu Nikole Pašića u Beogradu

Skup podrške studentima na Trgu Nikole Pašića u Beogradu

NIN pre 7 minuta
Udruženje prevoznika Srbije traži da se ukine ograničenje boravka vozača u zemljama Šengena

Udruženje prevoznika Srbije traži da se ukine ograničenje boravka vozača u zemljama Šengena

Nova ekonomija pre 12 minuta
Horoskopski znaci koji su uvek zbunjeni

Horoskopski znaci koji su uvek zbunjeni

Vesti online pre 7 minuta