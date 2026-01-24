Završeni trilateralni pregovori u Abu Dabiju, u centru pažnje - nerešeni elementi iz predloga SAD

U Abu Dabiju su završeni pregovori delegacija Moskve, Vašingtona i Kijeva o bezbednosnim pitanjima, prenosi dopisnik Sputnjika sa lica mesta. Ruska radna grupa, koju predvodi načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije admiral Igor Kostjukov, vratila se u hotel.

Delegacije Rusije i Ukrajine su na sastanku sedele jedna preko puta druge, a u trilateralnim razgovorima su učestvovali i specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof i Džared Kušner. Predstavnik vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata ocenio je da su razgovori protekli u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi i bili su fokusirani na elemente američkog predloga koji još nisu rešeni. On se zahvalio Donaldu Trampu na naporima u cilju rešavanja ukrajinske krize
Zelenski: Konstruktivni razgovori u UAE, mogući dalji sastanci sledeće nedelje

O čemu su Ukrajinci, Rusi i Amerikanci razgovarali: Vlada UAE otkrila detalje, oglasili se iz Kijeva i Moskve

Oglasio se Zelenski o sastanku u Abu Dabiju, rekao i kada bi mogao biti održan sledeći

Zelenski se hitno oglasio nakon pregovora sa Rusima u Abu Dabiju: Otkrio šta je bila ključna tema za stolom

Oglasio se Zelenski posle trilateralnih razgovora: "Vojska je utvrdila spisak pitanja"

​Zelenski: Trilateralni razgovori konstruktivni

Ujedinjeni Arapski Emirati: Trilateralni razgovori bili fokusirani na "nedovršene elemente" mirovnog plana

Zelenski: Konstruktivni razgovori u UAE, mogući dalji sastanci sledeće nedelje

Ukrajinske vlasti: Masovno rusko bombardovanje elektroenergetske mreže

Tramp: Imaćemo suverenitet nad delovima zemlje na Grenlandu gde se nalaze naše baze

BFM: Makron traži ubrzanu proceduru za zakon o zabrani društvenih mreža maloletnicima

UKRAJINSKA KRIZA Završen trilateralni sastanak o Ukrajini u Abu Dabiju; Sibiha: Putin cinično naredio masovne napade

