Završeni trilateralni pregovori u Abu Dabiju, u centru pažnje - nerešeni elementi iz predloga SAD

U Abu Dabiju su završeni pregovori delegacija Moskve, Vašingtona i Kijeva o bezbednosnim pitanjima, prenosi dopisnik Sputnjika sa lica mesta. Ruska radna grupa, koju predvodi načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije admiral Igor Kostjukov, vratila se u hotel.

Delegacije Rusije i Ukrajine su na sastanku sedele jedna preko puta druge, a u trilateralnim razgovorima su učestvovali i specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof i Džared Kušner. Predstavnik vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata ocenio je da su razgovori protekli u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi i bili su fokusirani na elemente američkog predloga koji još nisu rešeni. On se zahvalio Donaldu Trampu na naporima u cilju rešavanja ukrajinske krize