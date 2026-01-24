Zelenski: Konstruktivni razgovori u UAE, mogući dalji sastanci sledeće nedelje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su trilateralni razgovori između delegacija Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u Abu Dabiju bili "konstruktivni", da su na njima razmatrani parametri za okončanje rata, i da bi novi sastanci mogli da se održe sledeće nedelje.

Zelenski je u objavi na Telegramu rekao i da su ukrajinski vojni predstavnici identifikovali listu pitanja za diskusiju na potencijalnom budućem sastanku sa predstavnicima Rusije i SAD, prenosi Ukrinform. "Glavna stvar na koju su se diskusije fokusirale bili su mogući parametri za okončanje rata. Zaista cenim što postoji svest o potrebi da Amerika prati i kontroliše proces okončanja rata i održavanje stvarne bezbednosti. Američka strana je pokrenula pitanje mogućih