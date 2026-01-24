Zelenski: Konstruktivni razgovori u UAE, mogući dalji sastanci sledeće nedelje

Insajder pre 3 sata
Zelenski: Konstruktivni razgovori u UAE, mogući dalji sastanci sledeće nedelje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su trilateralni razgovori između delegacija Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u Abu Dabiju bili "konstruktivni", da su na njima razmatrani parametri za okončanje rata, i da bi novi sastanci mogli da se održe sledeće nedelje.

Zelenski je u objavi na Telegramu rekao i da su ukrajinski vojni predstavnici identifikovali listu pitanja za diskusiju na potencijalnom budućem sastanku sa predstavnicima Rusije i SAD, prenosi Ukrinform. "Glavna stvar na koju su se diskusije fokusirale bili su mogući parametri za okončanje rata. Zaista cenim što postoji svest o potrebi da Amerika prati i kontroliše proces okončanja rata i održavanje stvarne bezbednosti. Američka strana je pokrenula pitanje mogućih
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Rusija na pregovorima o Ukrajini brani osnovne dogovore sa samita u Enkoridžu

Rusija na pregovorima o Ukrajini brani osnovne dogovore sa samita u Enkoridžu

Sputnik pre 1 sat
Najteža tačka pregovora u Abu Dabiju

Najteža tačka pregovora u Abu Dabiju

Politika pre 1 sat
O čemu su Ukrajinci, Rusi i Amerikanci razgovarali: Vlada UAE otkrila detalje, oglasili se iz Kijeva i Moskve

O čemu su Ukrajinci, Rusi i Amerikanci razgovarali: Vlada UAE otkrila detalje, oglasili se iz Kijeva i Moskve

NIN pre 3 sata
Oglasio se Zelenski o sastanku u Abu Dabiju, rekao i kada bi mogao biti održan sledeći

Oglasio se Zelenski o sastanku u Abu Dabiju, rekao i kada bi mogao biti održan sledeći

Danas pre 3 sata
Zelenski se hitno oglasio nakon pregovora sa Rusima u Abu Dabiju: Otkrio šta je bila ključna tema za stolom

Zelenski se hitno oglasio nakon pregovora sa Rusima u Abu Dabiju: Otkrio šta je bila ključna tema za stolom

Mondo pre 3 sata
Oglasio se Zelenski posle trilateralnih razgovora: "Vojska je utvrdila spisak pitanja"

Oglasio se Zelenski posle trilateralnih razgovora: "Vojska je utvrdila spisak pitanja"

B92 pre 3 sata
​Zelenski: Trilateralni razgovori konstruktivni

​Zelenski: Trilateralni razgovori konstruktivni

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

„Ovo je odvratno, predsednik mora da povuče hiljade nasilnih, neobučenih policajaca“: Još jedna pucnjava u Mineapolisu…

„Ovo je odvratno, predsednik mora da povuče hiljade nasilnih, neobučenih policajaca“: Još jedna pucnjava u Mineapolisu, federalni agenti ubili muškarca

Danas pre 15 minuta
Tramp tvrdi da je u operaciji SAD u Venecueli upotrebljeno novo tajno oružje – „diskombobulator“

Tramp tvrdi da je u operaciji SAD u Venecueli upotrebljeno novo tajno oružje – „diskombobulator“

Danas pre 55 minuta
General za nemački list: NATO planira „automatizovanu vruću zonu“ na evropskim granicama s Rusijom

General za nemački list: NATO planira „automatizovanu vruću zonu“ na evropskim granicama s Rusijom

Danas pre 40 minuta
„Zabranjujemo društvene mreže za mlađe od 15 godina“: Makron obećao novi zakon

„Zabranjujemo društvene mreže za mlađe od 15 godina“: Makron obećao novi zakon

Danas pre 1 sat
(FOTO) Neredi na mestu pucnjave u Mineapolisu: Nezadovoljni građani izašli na ulice, bačen suzavac

(FOTO) Neredi na mestu pucnjave u Mineapolisu: Nezadovoljni građani izašli na ulice, bačen suzavac

N1 Info pre 20 minuta