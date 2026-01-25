(Foto) Ulice Amerike kao u ratnom stanju: Šire se masovni protesti zbog ubistva u Mineapolisu, ljudi izašli na -10 stepeni, za agente ICE imaju jedan zahtev

Na skupovima su demonstranti zahtevali reforme u radu agencije ICE, ocenjujući njene metode kao represivne Protesti su deo šire nacionalne debate o postupanju prema migrantima i okruženju u kojem deluju federalne agencije Pucnjava u Mineapolisu u kojoj je agent granične policije ubio Aleksa Pretija (Alex Pretti) pokrenula je proteste protiv oštrijih mera imigracione kontrole u brojnim gradovima širom SAD. Na mestu u Mineapolisu gde je Aleks Preti ubijen i danas se