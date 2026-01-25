SAD: Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija; Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta nakon ubistva 37-godišnjeg muškarca

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
SAD: Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija; Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta nakon ubistva 37-godišnjeg…

MINEAPOLIS - Pucnjava u Mineapolisu u kojoj je agent granične policije ubio Aleksa Pretija pokrenula je proteste protiv oštrijih mera imigracione kontrole u brojnim gradovima širom SAD.

Na mestu u Mineapolisu gde je Aleks Preti ubijen i danas se okupljaju građani, dok improvizovano spomen-obeležje na kojem se nalaze cveće i sveće nastavlja da raste, prenosi CNN. Pregršt cveća, sveća i poruka nalazi se na lokaciji gde je ubijen. Temperatura je minus 10 Celzijusovih stepeni, a ljudi su ovde da bi odali poštu Aleksu Pretiju, rekao je jedan od ljudi koji su se okupili. Demonstracije su se proširile od Njujorka, gde su ljudi nosili transparente
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta, ubijeni Preti je koristio svoja Ustavom garantovana prava

Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta, ubijeni Preti je koristio svoja Ustavom garantovana prava

N1 Info pre 31 minuta
Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta

Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta

Politika pre 2 sata
Američki savezni sudija naložio čuvanje dokaza u slučaju ubistva Aleksa Pretija

Američki savezni sudija naložio čuvanje dokaza u slučaju ubistva Aleksa Pretija

Euronews pre 3 sata
Oglasio se načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta nakon ubistva Pretija

Oglasio se načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta nakon ubistva Pretija

Telegraf pre 2 sata
Roditelji ubijenog mladića u Mineapolisu: Snimci sa terena osporili tvrdnje zvaničnika da je agent ICE-a pucao u samoodbrani

Roditelji ubijenog mladića u Mineapolisu: Snimci sa terena osporili tvrdnje zvaničnika da je agent ICE-a pucao u samoodbrani

Insajder pre 4 sati
Američki savezni sudija naložio čuvanje dokaza u slučaju ubistva Aleksa Pretija

Američki savezni sudija naložio čuvanje dokaza u slučaju ubistva Aleksa Pretija

Telegraf pre 4 sati
Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija

Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkCNN

Svet, najnovije vesti »

Ovo je novi moćni par EU: Više ne kriju hemiju! Jednog lidera posebno ignorišu, a ona je otvoreno prevrtala očima na njega

Ovo je novi moćni par EU: Više ne kriju hemiju! Jednog lidera posebno ignorišu, a ona je otvoreno prevrtala očima na njega

Blic pre 0 minuta
(Video) Agenti razoružali Aleksa, pa ispalili 10 hitaca Oduzeli mu pištolj pre nego što su ga upucali: Isplivali novi snimci…

(Video) Agenti razoružali Aleksa, pa ispalili 10 hitaca Oduzeli mu pištolj pre nego što su ga upucali: Isplivali novi snimci brutalnog ubistva u Americi

Blic pre 6 minuta
Pet osoba upucano, policija naoružana automatskim puškama. Drama u Berlinu: Horor se odigrao u stanu, dvoje u kritičnom stanju…

Pet osoba upucano, policija naoružana automatskim puškama. Drama u Berlinu: Horor se odigrao u stanu, dvoje u kritičnom stanju

Blic pre 1 sat
(Video) U toku tajna operacija? Procurili snimci kako Kinezi ukrcavaju seriju teških haubica na brod: Svi se pitaju kome idu

(Video) U toku tajna operacija? Procurili snimci kako Kinezi ukrcavaju seriju teških haubica na brod: Svi se pitaju kome idu

Blic pre 1 sat
Dvoje maloletnika oslepelo zbog lasera: Dečija igra u Zagrebu prerasla u tragediju: "Osetio je kako mu se zagreva koža"

Dvoje maloletnika oslepelo zbog lasera: Dečija igra u Zagrebu prerasla u tragediju: "Osetio je kako mu se zagreva koža"

Blic pre 2 sata