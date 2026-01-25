SAD: Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija; Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta nakon ubistva 37-godišnjeg muškarca

MINEAPOLIS - Pucnjava u Mineapolisu u kojoj je agent granične policije ubio Aleksa Pretija pokrenula je proteste protiv oštrijih mera imigracione kontrole u brojnim gradovima širom SAD.

Na mestu u Mineapolisu gde je Aleks Preti ubijen i danas se okupljaju građani, dok improvizovano spomen-obeležje na kojem se nalaze cveće i sveće nastavlja da raste, prenosi CNN. Pregršt cveća, sveća i poruka nalazi se na lokaciji gde je ubijen. Temperatura je minus 10 Celzijusovih stepeni, a ljudi su ovde da bi odali poštu Aleksu Pretiju, rekao je jedan od ljudi koji su se okupili. Demonstracije su se proširile od Njujorka, gde su ljudi nosili transparente