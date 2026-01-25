Američki savezni sudija naložio čuvanje dokaza u slučaju ubistva Aleksa Pretija

Sudija Saveznog okružnog suda u Minesoti Erik Tostrud izdao je danas privremenu naredbu kojom se zabranjuje Ministarstvu za unutrašnju bezbednost SAD (DHS) da menja ili uništi dokaze u vezi sa ubistvom 37‑godišnjeg američkog državljanina i medicinskog tehničara Aleksa Pretija u južnom delu Mineapolisa.

Privremena zabrana, koju je zatražio Biro za krivična hapšenja Minesote (BCA), ostaje na snazi do ponedeljka popodne, kada se očekuje da će sudija Tostrud odlučiti da li će je produžiti, navodi CBS. Tostrudova odluka usledila je nakon tužbe BCA u kojoj se tvrdi da su predstavnici DHS ometali pristup mestu pucnjave i da su onemogućili pristup lokalnim istražiteljima, iako je biro imao potpisanu sudsku naredbu za pretres. Sudija Tostrud, kojeg je na tu funkciju