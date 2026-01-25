Vetar od 100 km/h će vam duvati pravo u lice! Na snazi najveće upozorenje u Srbiji - 25, 26. i 28. januar će nas oduvati

U večernjim satima očekuju se intenzivne padavine u jugozapadnoj Srbiji, uključujući pljuskove sa grmljavinom i lokalno obilnije kiše U sredu se predviđa ponovni porast jačine vetra, a vremenski uslovi biće promenljivi sa padavinama Republički meteorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područje čitave Srbije na olujni vetar danas, 25. januara, kao i 26. i 28. januara. - Danas (25.01.), tokom noći ka ponedelјku, kao i u ponedelјak ujutro (26.01.) duvaće jak i