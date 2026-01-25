AMSS: Oprezno zbog leda i udara vetra na mostovima

AMSS: Oprezno zbog leda i udara vetra na mostovima
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a kiša koja je padala i koja se i danas očekuje u pojedinim krajevima istočne Srbije može se lediti na kolovozu, pa se vozačima savetuje dodatni oprez, naročito na području Timočke i Negotinske krajine, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prohodnost puteva je dobra i do skijališta se stiže bez zastoja, ali se i dalje preporučuje oprezna vožnja
