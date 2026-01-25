Upozorenje RHMZ

Republički Hidrometeorološki Zavod je izdao upozorenje da se tokom noći na području Timočke Krajine i u okolnim brdsko-planinskim predelima očekuje kiša koja će se mestimično lediti na tlu.

Izdato je i upozorenje za čitavo područje Srbije ;za period od nedelje uveče, do srede, 28. januara, na ;jak olujni južni i jugoistočni vetar. Popodne toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost. U Timočkoj Krajini hladnije sa mogućom kišom i susnežicom. U pomoravlju i podunavlju će duvati pojačana, topla varijanta košave, a u ostalim predelima umeren južni vetar. Pritisak ispod normale. Maksimalna temperatura od 4°C u Negotinu do 15°C u Loznici. Uveče