Upozorenje RHMZ

Ozon press pre 7 sati
Upozorenje RHMZ

Republički Hidrometeorološki Zavod je izdao upozorenje da se tokom noći na području Timočke Krajine i u okolnim brdsko-planinskim predelima očekuje kiša koja će se mestimično lediti na tlu.

Izdato je i upozorenje za čitavo područje Srbije ;za period od nedelje uveče, do srede, 28. januara, na ;jak olujni južni i jugoistočni vetar. Popodne toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost. U Timočkoj Krajini hladnije sa mogućom kišom i susnežicom. U pomoravlju i podunavlju će duvati pojačana, topla varijanta košave, a u ostalim predelima umeren južni vetar. Pritisak ispod normale. Maksimalna temperatura od 4°C u Negotinu do 15°C u Loznici. Uveče
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za ponedeljak, 26. januar: Oblačno sa jakim vetrom, mestimično sa kišom

Vremenska prognoza za ponedeljak, 26. januar: Oblačno sa jakim vetrom, mestimično sa kišom

Beta pre 6 sati
U Beograd stiže olujna košava koja će nositi sve pred sobom, a u Srbiji orkanski udari 100km/h: Evo šta nas čeka do kraja…

U Beograd stiže olujna košava koja će nositi sve pred sobom, a u Srbiji orkanski udari 100km/h: Evo šta nas čeka do kraja januara

Nova pre 9 sati
Opasno nevreme preti regionu! Evo koga će pogoditi potop sa grmljavinskim olujama, a gde će vejati sneg

Opasno nevreme preti regionu! Evo koga će pogoditi potop sa grmljavinskim olujama, a gde će vejati sneg

Telegraf pre 9 sati
AMSS: Oprez vozačima zbog leda i udara vetra na mostovima

AMSS: Oprez vozačima zbog leda i udara vetra na mostovima

N1 Info pre 10 sati
AMSS: Oprezno zbog leda i udara vetra na mostovima

AMSS: Oprezno zbog leda i udara vetra na mostovima

Serbian News Media pre 10 sati
Nedelja oblačna i tmurna, olujna košava u Podunavlju i Pomoravlju

Nedelja oblačna i tmurna, olujna košava u Podunavlju i Pomoravlju

Glas Zaječara pre 10 sati
Vetar od 100 km/h će vam duvati pravo u lice! Na snazi najveće upozorenje u Srbiji - 25, 26. i 28. januar će nas oduvati

Vetar od 100 km/h će vam duvati pravo u lice! Na snazi najveće upozorenje u Srbiji - 25, 26. i 28. januar će nas oduvati

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LoznicaRHMZNegotin

Vojvodina, najnovije vesti »

U Aradcu održano Međunarodno takmičenje u rešavanju šahovskih problema

U Aradcu održano Međunarodno takmičenje u rešavanju šahovskih problema

I Love Zrenjanin pre 22 minuta
Milojko traži svoju porodicu i dom – Ne kupuj, udomi za ljubav

Milojko traži svoju porodicu i dom – Ne kupuj, udomi za ljubav

I Love Zrenjanin pre 1 sat
Nedeljni horoskop za period od 25. januara do 1. februara

Nedeljni horoskop za period od 25. januara do 1. februara

I Love Zrenjanin pre 52 minuta
Studenti novosadskih fakulteta i viših škola sutra u bojkotu, protest ispred Filozofskog

Studenti novosadskih fakulteta i viših škola sutra u bojkotu, protest ispred Filozofskog

NoviSad.com pre 42 minuta
Ove suplemente ne bi trebalo uzimati sa kafom

Ove suplemente ne bi trebalo uzimati sa kafom

Moj Novi Sad pre 52 minuta