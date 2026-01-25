Nova smrt i novi protesti u Mineapolisu

Dojče vele pre 46 minuta
Nova smrt i novi protesti u Mineapolisu

Federalne vlasti tvrde da je čovek bio pretnja agentima, ali snimci sugerišu drukčije. Nova smrt u Minesoti pojačala je odijum prema Trampovoj imigracionoj službi i njenim operacijama.

Snimci pokazuju kako više agenata Imigracione službe (ICE) drže čoveka na zemlji, a onda se čuje barem deset hitaca. Beživotno telo ostaje na zemlji. Prema analizi Njujork tajmsa, čovek ni u jednom trenu nije imao pištolj u ruci već negde pri sebi. Agenti su već bili oduzeli pištolj pa su onda pucali u leđa. Stradali Aleks Preti Foto: U.S. Department of Veterans Affairs/REUTERS Ubijen je Aleks Džefri Preti (37), američki državljanin i negovatelj u intenzivnom
