Srbija - Mađarska, uživo: Delfini sa najvećim rivalom u borbi za zlato

Srbija igra u finalu Evropskog prvenstva! Delfini će se sastai sa rivalom, reprezentacijom Mađarske u 20.30 sati u Beogradskoj areni.

Naš tim imaće priliku da posle 15 godina ponovo postane šampion kontinenta. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut... Srbija će moći da računa na kapitena Nikolu Jakšića u meču protiv reprezentacije Mađarske. Jakić je u polufinalu protiv Italijana zaradio crveni karton, ali nije suspentovan za finalni meč. Nakon odluke o ukidanju suspenzije, Jakšić je na svom instragram profilu napisao: "Vidimo se u finalu". Kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić