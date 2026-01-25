Srbija - Mađarska, uživo: Delfini sa najvećim rivalom u borbi za zlato

Mondo pre 1 sat  |  Tijana Jevtić
Srbija - Mađarska, uživo: Delfini sa najvećim rivalom u borbi za zlato

Srbija igra u finalu Evropskog prvenstva! Delfini će se sastai sa rivalom, reprezentacijom Mađarske u 20.30 sati u Beogradskoj areni.

Naš tim imaće priliku da posle 15 godina ponovo postane šampion kontinenta. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut... Srbija će moći da računa na kapitena Nikolu Jakšića u meču protiv reprezentacije Mađarske. Jakić je u polufinalu protiv Italijana zaradio crveni karton, ali nije suspentovan za finalni meč. Nakon odluke o ukidanju suspenzije, Jakšić je na svom instragram profilu napisao: "Vidimo se u finalu". Kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Vučić: Je l' vas nije sramota pred građanima? Mi hoćemo da ulažemo u DATA centre i veštačku inteligenciju

Vučić: Je l' vas nije sramota pred građanima? Mi hoćemo da ulažemo u DATA centre i veštačku inteligenciju

B92 pre 3 sata
Vučić: Svet na prelomnoj tački, za očuvanje mira u Srbiji potrebno angažovanje svih organa

Vučić: Svet na prelomnoj tački, za očuvanje mira u Srbiji potrebno angažovanje svih organa

RTV pre 4 sati
Macut: Rok za uknjiženje nelegalno izgrađenih objekata treba da bude produžen

Macut: Rok za uknjiženje nelegalno izgrađenih objekata treba da bude produžen

Nova ekonomija pre 4 sati
Macut: Rok za uknjiženje nelegalno izgrađenih objekata treba da bude produžen

Macut: Rok za uknjiženje nelegalno izgrađenih objekata treba da bude produžen

Insajder pre 5 sati
"Je l' ti razumeš šta si sad rekao?!" Vučić Bajatoviću na sednici Vlade Srbije: "Što ne donesete odluke i ukinete te…

"Je l' ti razumeš šta si sad rekao?!" Vučić Bajatoviću na sednici Vlade Srbije: "Što ne donesete odluke i ukinete te birokratske procedure?"

Blic pre 5 sati
Macut: Rok za uknjiženje nelegalno izgrađenih objekata treba da bude produžen

Macut: Rok za uknjiženje nelegalno izgrađenih objekata treba da bude produžen

Danas pre 5 sati
"Ako ponovo budete nespremni za sneg, biće smena": Vučić na tematskoj sednici kritikovao ministre

"Ako ponovo budete nespremni za sneg, biće smena": Vučić na tematskoj sednici kritikovao ministre

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoBeogradska ArenaMađarska

Politika, najnovije vesti »

Đilas: Ne znam šta da podržim kod studentske liste

Đilas: Ne znam šta da podržim kod studentske liste

N1 Info pre 15 minuta
Može li OFAC da obori dogovor Mađara i Rusa oko NIS-a i šta MOL donosi: Ključna pitanja posle dogovora o prodaji

Može li OFAC da obori dogovor Mađara i Rusa oko NIS-a i šta MOL donosi: Ključna pitanja posle dogovora o prodaji

Nova pre 25 minuta
Festival u Berlinu: Iz Srbije „Imaginarni brojevi“ i dve koprodukcije

Festival u Berlinu: Iz Srbije „Imaginarni brojevi“ i dve koprodukcije

Vreme pre 25 minuta
I Petrohemija ide MOL-u! Vasiljević za "Blic": Evo šta nas čeka posle nove licence za NIS

I Petrohemija ide MOL-u! Vasiljević za "Blic": Evo šta nas čeka posle nove licence za NIS

Blic pre 30 minuta
Papa zatražio jačanje napora za okončanje rata u Ukrajini

Papa zatražio jačanje napora za okončanje rata u Ukrajini

NIN pre 45 minuta