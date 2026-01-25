Uhapšeni zbog otmice i pokušaja iznude u Nišu: Mladića držali zatočenog i tražili novac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. Đ. (43) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela protivpravno lišenje slobode i iznuda u pokušaju.

Takođe, policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i A. S. (19) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode u pomaganju. Njih dvojica se sumnjiče da su, juče u Nišu, presreli dvadesetpetogodišnjeg mladića, odvezli ga do kuće A. Đ. i tu ga držali protivno njegovoj volji. A. Đ. je, kako se sumnja, uz pretnje od dvadesetpetogodišnjaka zahtevao da mu isplati veći iznos novca nego što mu