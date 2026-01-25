Menšik se povukao zbog povrede, Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan opena, bez borbe, pošto mu je Čeh Jakub Menšik predao meč zbog povrede.

Meč je trebalo da se igra sutra oko 11 sati na Rod Lejver areni. "Ovo je teško napisati. Nakon što smo uradili sve što smo mogli da nastavimo dalje, moram da se povučem sa Australijan opena zbog povrede trbušnog mišića koja se pogoršavala tokom poslednjih mečeva. Posle dugih razgovora sa mojim timom i doktorima, doneli smo odluku da sutra ne izađem na teren. Iako sam razočaran, plasman u četvrto kolo ovde po prvi put je nešto što ću dugo nositi sa sobom. Osetio sam