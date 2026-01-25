Direktno u top 8: Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena!

Menšik morao da se povuče! Novak Đoković je bez borbe izborio plasman u četvrtfinale Australijan opena! Njegov rival, češki teniser Jakub Menšik, povukao se iz turnira zbog pogoršanja povrede mišića stomaka, pa meč osmine finala neće biti odigran.

Menšik se oglasio na društvenim mrežama i objasnio razloge odustajanja: „Nakon što smo uradili sve što je bilo moguće da probam da nastavim dalje primoran sam da se povučem sa Australijan opena zbog povrede mišića abdomena koja se pogoršala u poslednjih nekoliko mečeva,“ poručio je Menšik na društvenim mrežama i dodao: „Iako sam veoma razočaran, to što sam stigao do četvrtog kola ovde prvi put u karijeri ipak je nešto što ću pamtiti dugo vremena. Osetio sam snažnu