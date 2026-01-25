Direktno u top 8: Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena!

Hot sport pre 6 sati
Direktno u top 8: Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena!

Menšik morao da se povuče! Novak Đoković je bez borbe izborio plasman u četvrtfinale Australijan opena! Njegov rival, češki teniser Jakub Menšik, povukao se iz turnira zbog pogoršanja povrede mišića stomaka, pa meč osmine finala neće biti odigran.

Menšik se oglasio na društvenim mrežama i objasnio razloge odustajanja: „Nakon što smo uradili sve što je bilo moguće da probam da nastavim dalje primoran sam da se povučem sa Australijan opena zbog povrede mišića abdomena koja se pogoršala u poslednjih nekoliko mečeva,“ poručio je Menšik na društvenim mrežama i dodao: „Iako sam veoma razočaran, to što sam stigao do četvrtog kola ovde prvi put u karijeri ipak je nešto što ću pamtiti dugo vremena. Osetio sam snažnu
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Legendarni teniser optužio čelnike Australijan opena zbog Sinera: „Meni ovo miriše na favorizovanje, ne verujem da iko želi da…

Legendarni teniser optužio čelnike Australijan opena zbog Sinera: „Meni ovo miriše na favorizovanje, ne verujem da iko želi da vidi tako nešto u našem sportu“

Danas pre 9 minuta
Mekinro: Meni miriše da je Siner bio favorizovan

Mekinro: Meni miriše da je Siner bio favorizovan

Sport klub pre 4 sati
Mekinro izneo optužbe: „Čini mi se da je Siner bio favorizovan“

Mekinro izneo optužbe: „Čini mi se da je Siner bio favorizovan“

Nova pre 3 sata
Novak Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

Novak Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

Danas pre 5 sati
Đoković u četvrtfinalu bez borbe: Menšik se povukao sa Australijan opena zbog povrede

Đoković u četvrtfinalu bez borbe: Menšik se povukao sa Australijan opena zbog povrede

Nedeljnik pre 5 sati
Menšik se povukao zbog povrede, Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

Menšik se povukao zbog povrede, Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

NIN pre 6 sati
Šok u Melburnu: Novak direktno u četvrtfinalu, Menšik se povukao sa Australijan opena

Šok u Melburnu: Novak direktno u četvrtfinalu, Menšik se povukao sa Australijan opena

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićČeškaAustralian Open

Sport, najnovije vesti »

Debi iz snova u 39. godini! Džeko za samo 20 minuta postigao prvenac za Šalke

Debi iz snova u 39. godini! Džeko za samo 20 minuta postigao prvenac za Šalke

IndeksOnline pre 13 minuta
Aston Vila posle dve decenije slavila u Njukaslu, moćni Čelsi lako sa Kristal Palasom, Notingem pokorio Brentford

Aston Vila posle dve decenije slavila u Njukaslu, moćni Čelsi lako sa Kristal Palasom, Notingem pokorio Brentford

Sportske.net pre 13 minuta
Odlazak iz Crvene zvezde?! Strani klub želi jedan od većih promašaja!

Odlazak iz Crvene zvezde?! Strani klub želi jedan od većih promašaja!

Hot sport pre 13 minuta
„ATP turnir neće biti u Srbiji sada, a verovatno ni ubuduće“: Đoković otkrio gde bi mogao da brani titulu iz Atine

„ATP turnir neće biti u Srbiji sada, a verovatno ni ubuduće“: Đoković otkrio gde bi mogao da brani titulu iz Atine

Nova pre 18 minuta
Hrvati napravili sačekušu navijačima Zvezde u Tuzli – mnogo povređenih i uhapšenih

Hrvati napravili sačekušu navijačima Zvezde u Tuzli – mnogo povređenih i uhapšenih

Sputnik pre 3 minuta