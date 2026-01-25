"Miriše mi na favorizovanje!" Džon Mekinro žestoko opleo po Janiku Sineru i skandalu koji se desio na Australijan openu!

BIO je u škripcu Janik Siner protiv Eliota Spicirija, ali je uz asistenciju organizatora Australijan opena uspeo da pobedi. O tome je sada govorio i Džon Mekinro.

FOTO: Tanjug/AP Odluka organizatora u Melburnu da zbog vrućine prekinu meč Italijana i Amerikanca i nastave ga pod krovom izaziva oprečna mišljenja, iako je sve legitimno i po pravilima ne slažu se svi da je etički. – Meni ovo miriše na favorizovanje. Ne verujem da iko želi da vidi tako nešto u našem sportu - istakao je u komentaru na „ Eurosportu“ Džon Mekinro. Delovao je kao da je u nokdaunu Janik Siner na momente. Spiciri je vodio 3:1 u trećem setu, a Siner je
