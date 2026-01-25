Đoković u četvrtfinalu bez borbe: Menšik se povukao sa Australijan opena zbog povrede

Nedeljnik pre 10 sati
Đoković u četvrtfinalu bez borbe: Menšik se povukao sa Australijan opena zbog povrede
Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Australijan opena bez odigranog meča, nakon što se češki teniser Jakub Menšik povukao se iz žreba zbog pogoršanja povrede mišića stomaka, javlja Sportklub. „Nakon što smo uradili sve što je bilo moguće da probam da nastavim dalje primoran sam da se povučem sa Australijan opena zbog povrede mišića abdomena koja se pogoršala u poslednjih nekoliko mečeva,“ poručio je Menšik na društvenim mrežama. Menšik: Energija navijača je
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

"Miriše mi na favorizovanje!" Džon Mekinro žestoko opleo po Janiku Sineru i skandalu koji se desio na Australijan openu!

"Miriše mi na favorizovanje!" Džon Mekinro žestoko opleo po Janiku Sineru i skandalu koji se desio na Australijan openu!

Večernje novosti pre 3 sata
Legendarni teniser optužio čelnike Australijan opena zbog Sinera: „Meni ovo miriše na favorizovanje, ne verujem da iko želi da…

Legendarni teniser optužio čelnike Australijan opena zbog Sinera: „Meni ovo miriše na favorizovanje, ne verujem da iko želi da vidi tako nešto u našem sportu“

Danas pre 4 sati
Mekinro izneo optužbe: „Čini mi se da je Siner bio favorizovan“

Mekinro izneo optužbe: „Čini mi se da je Siner bio favorizovan“

Nova pre 8 sati
Mekinro: Meni miriše da je Siner bio favorizovan

Mekinro: Meni miriše da je Siner bio favorizovan

Sport klub pre 8 sati
Novak Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

Novak Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

Danas pre 10 sati
Menšik se povukao zbog povrede, Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

Menšik se povukao zbog povrede, Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

NIN pre 10 sati
Direktno u top 8: Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena!

Direktno u top 8: Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena!

Hot sport pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŽrebČeškaAustralian Open

Sport, najnovije vesti »

Zvezdini stranci daju podršku vaterpolistima Srbije na finalu protiv Mađarske (FOTO)

Zvezdini stranci daju podršku vaterpolistima Srbije na finalu protiv Mađarske (FOTO)

Danas pre 29 minuta
Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

Danas pre 9 minuta
Sukob Delija i Torcide u Tuzli: Jedan navijač u teškom stanju, 93 privedenih

Sukob Delija i Torcide u Tuzli: Jedan navijač u teškom stanju, 93 privedenih

Danas pre 29 minuta
Partizan uz dosta muka stigao do nove pobede u ABA ligi

Partizan uz dosta muka stigao do nove pobede u ABA ligi

Danas pre 1 sat
(UŽIVO) Srbija – Mađarska

(UŽIVO) Srbija – Mađarska

Danas pre 1 sat