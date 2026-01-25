Đoković u četvrtfinalu bez borbe: Menšik se povukao sa Australijan opena zbog povrede

Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Australijan opena bez odigranog meča, nakon što se češki teniser Jakub Menšik povukao se iz žreba zbog pogoršanja povrede mišića stomaka, javlja Sportklub. „Nakon što smo uradili sve što je bilo moguće da probam da nastavim dalje primoran sam da se povučem sa Australijan opena zbog povrede mišića abdomena koja se pogoršala u poslednjih nekoliko mečeva,“ poručio je Menšik na društvenim mrežama. Menšik: Energija navijača je