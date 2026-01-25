Vučić direktorima javnih preduzeća: Molim vas idite, ako nemate želju da menjate stvari; Macut: Na savet predsednika zaključak o pet prioriteta Vlade

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas direktorima javnih preduzeća da odu sa tih pozicija ukoliko nemaju volju i želju da menjaju stvari, a ministre u vladi upitao koliko njih je bilo na novogodišnjim odmorima dok je u zemlji bio najveći pritisak oko električne energije.

On je na početku tematske sednice Vlade Srbije rekao da je pojedine direktore javnih reduzeća on zvao da im kaže za probleme i to što brojni građani nemaju struju tokom nedavne situacije sa hladnim vremenom. "Neke sam ja morao da probudim da im kažem da neki ljudi nemaju struju, iako sam i prošle i pretprošle i pre tri godine ukazivao na to. Ne pričam o političkim protivnicima koji nisu obnavljali EDS mrežu kada su bili na vlasti. Pričam o problemima sa nama
