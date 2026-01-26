Objavljena prosečna plata u Srbiji: Evo koliki je rast

Objavljena prosečna plata u Srbiji: Evo koliki je rast

Prosečna novembarska neto zarada iznosila je 111.987 dinara, a bruto zarada 154.772 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Prosečna novembarska neto zarada iznosila je 111.987 dinara, a bruto zarada 154.772 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Medijalna neto zarada za novembar iznosila je 86.702 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar-novembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno 7,0 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za
