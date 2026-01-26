Sneg već danas! Najnovija prognoza RHMZ: Nova tura padavina, ovde će sručiti čak 40 mm kiše, evo kada sve kreće

Sneg već danas! Najnovija prognoza RHMZ: Nova tura padavina, ovde će sručiti čak 40 mm kiše, evo kada sve kreće

Danas se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa kišom i snegom u planinskim krajevima, uz temperature od 7 do 13 stepeni Celzijusa.

Krajem nedelje se očekuje zahlađenje s kišom i snegom u planinskim oblastima, dok početak februara donosi prestanak padavina. Sneg već danas u nekim krajevima Srbije, najnovija je prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Kako se navodi u zvaničnoj prognozi, upravo objavljenoj, danas će biti umereno do potpuno oblačno, na severozapadu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično kiša, na visokim planinama i sneg. RHMZ predviđa da se više
Sneg
RHMZ

