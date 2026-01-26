Utorak prepun predstava stiže: Novosađani, evo šta vas očekuje

Utorak u Novi Sad donosi malo toplije i vedrije vreme, kao i mnogo predstava za koje vredi izdvojiti vreme.

Kao i uvek, 021.rs je tu da vas informiše o svemu što treba da znate - i putem našeg portala i na našoj stanici Radio 021. Već znate, počinjemo sa prognozom. Vreme Kao što rekosmo, utorak će u Novom Sadu biti vedriji i minimalno topliji. Najniža temperatura biće 1, a najviša 10 stepeni. U narednim danima očekuje vas nešto tmurnije vreme, pa savetujemo da iskoristite jedan od lepših dana ove nedelje. Trebalo bi da znate i... Ni ovog utorka nema mnogo servisnih