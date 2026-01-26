Obama pozvao na buđenje Amerikanaca posle ubistva u Mineapolisu

Danas pre 45 minuta  |  Beta
Obama pozvao na buđenje Amerikanaca posle ubistva u Mineapolisu

Bivši američki predsednik, demokrata Barak Obama (Barack) ocenio je večeras da je ubistvo Aleksa Pretija (Alex Pretti) u Mineapolisu tragedija i pozvao Amerikance na buđenje, jer su na udaru osnovne vrednosti nacije. „Ubistvo Aleksa Pretija je tragedija.

To bi takođe trebalo da bude poziv na buđenje svakom Amerikancu, bez obzira na stranku, da su mnoge naše osnovne vrednosti kao nacije sve više na udaru“, napisao je Obama na Feksbuku. Preti, 37-godišnji Amerikanac koji je radio na odeljenju intenzivne nege bolnice za veterane, preminuo je posle sukoba sa federalnim agentima u Mineapolisu, gradu na severu SAD u saveznoj državi Minestoi, tokom protesta protiv operacija pripadnika Imigracione i carinske službe (ICE).
