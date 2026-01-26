Vremenska prognoza: Oblačno, vetar, kiša – a evo kad stiže i sneg

– U više delova Srbije će danas duvati jak južni i jugoistočni vetar, naročito u košavskom području i na planinama sa udarima olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine, do oko 100 kilometara na čas, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vreme u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na severozapadu zemlje uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Ujutro i pre podne duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine, a on će u toku dana oslabiti. Najniža temperatura biće od nula do devet, a najviša dnevna od sedam do 13, u Timočkoj krajini oko tri stepena. Vreme u Beogradu će danas biti pretežno oblačno