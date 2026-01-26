Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara – „anti-Trampova investicija

Danas pre 1 sat  |  Beta
Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara – „anti-Trampova investicija

Cena zlata u svetu je danas prvi put u istoriji premašila 5.000 dolara, učvršćujući status sigurne imovine usred geopolitičkih, trgovinskih i monetarnih neizvesnosti koje okružuju administraciju američkog predsednika Donalda Trampa, pišu i francuski mediji.

Cena zlata, podstaknuta slabljenjem dolara i povećanim rizikom, raste vrtoglavom brzinom poslednje dve godine – unca (31,1 grama) je u januaru 2024. godine koštala više nego upola manje nego sada – oko 2.000 dolara. Pošto je prešlo prag od 5.000 dolara danas na početku trgovanja na berzama u Aziji, zlato se popelo na rekordnih 5.111,07 dolara, a cena je potom bila na 5.080 dolara po unci. Rast cene zlata se ubrzao pošto je Tramp tokom vikenda ponovo pretio
