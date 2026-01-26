Rekordne cene zlata očekuju se i u 2026: Da li je sada pravi trenutak za kupovinu?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Rekordne cene zlata očekuju se i u 2026: Da li je sada pravi trenutak za kupovinu?
Prošla godina bila je rekordna za zlato. Njegova cena porasla je za skoro 70 odsto i više od 50 puta je obarala rekorde. Unca je premašila 4.500 dolara, a očekivanja su da bi tokom 2026. godine mogla da se približi nivou od 5.500 dolara. U vremenu nesigurnosti sve više ljudi razmišlja da li je zlato način da sačuvaju vrednost svoje ušteđevine? Da li je sada pravi trenutak za kupovinu i kako uopšte građani Srbije razmišljaju o ulaganju u zlato? O tome je u emisiji
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara

Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara

Nova pre 2 sata
Cene zlata i srebra najviše u istoriji: Rast ubrzan zbog novih Trampovih pretnji carinama

Cene zlata i srebra najviše u istoriji: Rast ubrzan zbog novih Trampovih pretnji carinama

N1 Info pre 2 sata
Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara – „anti-Trampova investicija

Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara – „anti-Trampova investicija

Danas pre 2 sata
Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara usred neizvesnosti iz SAD

Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara usred neizvesnosti iz SAD

Serbian News Media pre 2 sata
Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara usred neizvesnosti iz SAD

Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara usred neizvesnosti iz SAD

Radio sto plus pre 2 sata
Zlato ne staje: Posle rasta od skoro 70 odsto u 2025, analitičari najavljuju cenu i do 5.500 dolara po unci

Zlato ne staje: Posle rasta od skoro 70 odsto u 2025, analitičari najavljuju cenu i do 5.500 dolara po unci

Kurir pre 2 sata
Zlato nastavlja uspon, analitičari očekuju skok iznad 5.000 dolara! U Srbiju stižu novi ulagači, a evo kako će se „zlatna…

Zlato nastavlja uspon, analitičari očekuju skok iznad 5.000 dolara! U Srbiju stižu novi ulagači, a evo kako će se „zlatna groznica“ odraziti na domaće tržište

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dolarzlato

Ekonomija, najnovije vesti »

Prevoznici Srbije: Svi teretni granični prelazi sa zemljama Šengena blokirani, čekamo rešenje

Prevoznici Srbije: Svi teretni granični prelazi sa zemljama Šengena blokirani, čekamo rešenje

Danas pre 27 minuta
Rušenje Beogradskog sajma, betoniranje Terazijske terase, stanovi pored Stare šećerane: Vlast menja pejzaž Beograda

Rušenje Beogradskog sajma, betoniranje Terazijske terase, stanovi pored Stare šećerane: Vlast menja pejzaž Beograda

Nova pre 7 minuta
Poslednja kustoska vođenja kroz izložbu "Lazar Vozarević. Galerija u gostima" ovog vikenda

Poslednja kustoska vođenja kroz izložbu "Lazar Vozarević. Galerija u gostima" ovog vikenda

Radio 021 pre 22 minuta
Pad cena nafte usled geopolitičkih i trgovinskih faktora

Pad cena nafte usled geopolitičkih i trgovinskih faktora

RTV pre 42 minuta
RSZ: Kragujevčani u proseku zarađuju 109.115 dinara

RSZ: Kragujevčani u proseku zarađuju 109.115 dinara

Pressek pre 27 minuta