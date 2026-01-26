Država plaća više od privatnika, javni sektor prestigao plate u firmama u Novom Sadu, prosek preko 1.100 evra

Dnevnik pre 1 sat
Država plaća više od privatnika, javni sektor prestigao plate u firmama u Novom Sadu, prosek preko 1.100 evra

Prosečna novembarska neto plata u Srbiji iznosila je 111.987 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku, a zaposleni u javnom sektoru u proseku su primili 115.725 dinara, što je za oko 5.000 dinara više nego radnici kod privatnih poslodavaca, čija je prosečna zarada bila 110.488 dinara.

Najmanji prosek ostvarili su preduzetnici i zaposleni kod njih – 58.563 dinara. U okviru javnog sektora najviše su zarađivali zaposleni u državnoj administraciji, sa prosekom od 125.448 dinara, dok su najniže plate zabeležene u lokalnim samoupravama – 96.205 dinara. U obrazovanju i kulturi prosek je iznosio 115.770 dinara, a u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 112.209 dinara. Prosečna neto zarada u novembru bila je oko 950 evra i za 1.317 dinara viša nego u oktobru.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Evo koliko su plate u javnom sektoru veće nego kod privatnika: Ovi državni činovnici primili su 125.448 dinara

Evo koliko su plate u javnom sektoru veće nego kod privatnika: Ovi državni činovnici primili su 125.448 dinara

Blic pre 45 minuta
Od 2012. do kraja 2025. godine Srbija je zbog negativnog prirodnog priraštaja ostala bez 579.953 stanovnika

Od 2012. do kraja 2025. godine Srbija je zbog negativnog prirodnog priraštaja ostala bez 579.953 stanovnika

Pravda pre 6 minuta
Veće plate u javnom sektoru nego kod privatnika

Veće plate u javnom sektoru nego kod privatnika

NIN pre 1 sat
Sve je manje beba i života u Srbiji

Sve je manje beba i života u Srbiji

Ozon press pre 1 sat
Veća primanja u javnom sektoru nego kod privatnika: Prosečna novembarska neto plata u Srbiji 111.987 dinara

Veća primanja u javnom sektoru nego kod privatnika: Prosečna novembarska neto plata u Srbiji 111.987 dinara

Euronews pre 1 sat
Da li je veća zarada u javnom sektoru nego kod privatnika

Da li je veća zarada u javnom sektoru nego kod privatnika

Politika pre 1 sat
Ko u Srbiji ima veće plate - javni ili privatni sektor? Iznenadićete se

Ko u Srbiji ima veće plate - javni ili privatni sektor? Iznenadićete se

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadzdravstvoZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Stigli novi crteži Beograda na vodi: Kako će izgledati naselje na prostoru Beogradskog sajma

Stigli novi crteži Beograda na vodi: Kako će izgledati naselje na prostoru Beogradskog sajma

Forbes pre 45 minuta
Ne koristite ovaj trik za brži internet - mnogi su pokušali, pa se pokajali

Ne koristite ovaj trik za brži internet - mnogi su pokušali, pa se pokajali

Kamatica pre 35 minuta
Kako je mala evropska zemlja postala proizvođač automobila broj 1 u svetu?

Kako je mala evropska zemlja postala proizvođač automobila broj 1 u svetu?

Kamatica pre 5 minuta
Polovina stanovništva Srbije ima prihode kao jedan odsto najbogatijih

Polovina stanovništva Srbije ima prihode kao jedan odsto najbogatijih

N1 Info pre 25 minuta
Kolektiv Beogradske filharmonije uputio pismo predsedniku i premijeru Srbije - Traže novi izbor direktora

Kolektiv Beogradske filharmonije uputio pismo predsedniku i premijeru Srbije - Traže novi izbor direktora

Ekapija pre 0 minuta