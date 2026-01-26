Država plaća više od privatnika, javni sektor prestigao plate u firmama u Novom Sadu, prosek preko 1.100 evra

Prosečna novembarska neto plata u Srbiji iznosila je 111.987 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku, a zaposleni u javnom sektoru u proseku su primili 115.725 dinara, što je za oko 5.000 dinara više nego radnici kod privatnih poslodavaca, čija je prosečna zarada bila 110.488 dinara.

Najmanji prosek ostvarili su preduzetnici i zaposleni kod njih – 58.563 dinara. U okviru javnog sektora najviše su zarađivali zaposleni u državnoj administraciji, sa prosekom od 125.448 dinara, dok su najniže plate zabeležene u lokalnim samoupravama – 96.205 dinara. U obrazovanju i kulturi prosek je iznosio 115.770 dinara, a u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 112.209 dinara. Prosečna neto zarada u novembru bila je oko 950 evra i za 1.317 dinara viša nego u oktobru.