Saradnja i ukidanje "bezbednih gradova": Tramp pojačava pritisak na demokrate zbog imigracione politike

Insajder pre 47 minuta
Saradnja i ukidanje "bezbednih gradova": Tramp pojačava pritisak na demokrate zbog imigracione politike

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je danas guvernera Minesote Tima Volca i druge guvernere i gradonačelnike iz Demokratske stranke da sarađuju sa saveznom administracijom, a Kongres Sjedinjenih Američkih Država da odmah usvoje zakon kojim bi se okončala politika takozvanih "bezbednih gradova" za imigrante.

"Guverner Volc i gradonačelnik (Mineapolisa Džejkob) Frej trebalo bi da predaju sve kriminalce i ilegalne imigrante koji su trenutno zatvoreni u svojim državnim zatvorima i pritvorima saveznim vlastima, zajedno sa svim ilegalnim kriminalcima sa aktivnom poternicom ili poznatom krivičnom evidencijom, radi hitne deportacije", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. On je takozvane "bezbedne gradove" istakao kao koren "svih problema". "Američki
Otvori na insajder.net

Pročitajte još

(Video) Agent aplaudira, drugi ispaljuje rafal u aleksa Objavljen novi snimak hladnokrvnog ubistva u Minesoti: Oglasio se…

(Video) Agent aplaudira, drugi ispaljuje rafal u aleksa Objavljen novi snimak hladnokrvnog ubistva u Minesoti: Oglasio se guverner i uputio jedno pitanje

Blic pre 4 sati
Guverner Minesote Tim Volc pozvao Trampa da povuče agente ICE iz Mineapolisa

Guverner Minesote Tim Volc pozvao Trampa da povuče agente ICE iz Mineapolisa

Insajder pre 2 sata
Guverner Minesote Tim Volc pozvao Trampa da povuče agente ICE iz Mineapolisa

Guverner Minesote Tim Volc pozvao Trampa da povuče agente ICE iz Mineapolisa

Newsmax Balkans pre 2 sata
Stižu novi dinari: NBS pušta u opticaj nove kovanice

Stižu novi dinari: NBS pušta u opticaj nove kovanice

B92 pre 2 sata
Livit optužila guvernera Minesote da je podsticao pojedince da snimaju savezne agente

Livit optužila guvernera Minesote da je podsticao pojedince da snimaju savezne agente

Politika pre 2 sata
Guverner Minesote Tim Volc pozvao Trampa da povuče agente ICE iz Mineapolisa

Guverner Minesote Tim Volc pozvao Trampa da povuče agente ICE iz Mineapolisa

Politika pre 2 sata
Livit optužila guvernera Minesote: Podsticao pojedince da snimaju savezne agente

Livit optužila guvernera Minesote: Podsticao pojedince da snimaju savezne agente

Večernje novosti pre 2 sata

Ključne reči

Demokratska strankaGuvernerKongresImigrantiDonald Tramp

Najnovije vesti »

Saradnja i ukidanje "bezbednih gradova": Tramp pojačava pritisak na demokrate zbog imigracione politike

Saradnja i ukidanje "bezbednih gradova": Tramp pojačava pritisak na demokrate zbog imigracione politike

Insajder pre 47 minuta
Vremenska prognoza za ponedeljak, 26. januar: Danas oblačno sa jakim vetrom, mestimično sa kišom

Vremenska prognoza za ponedeljak, 26. januar: Danas oblačno sa jakim vetrom, mestimično sa kišom

Beta pre 18 minuta
Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Auto magazin pre 27 minuta
Šta je sve vlast obećala novom gazdi NIS-a

Šta je sve vlast obećala novom gazdi NIS-a

Radar pre 52 minuta
U ambisu siromaštva

U ambisu siromaštva

Radar pre 52 minuta