Saradnja i ukidanje "bezbednih gradova": Tramp pojačava pritisak na demokrate zbog imigracione politike

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je danas guvernera Minesote Tima Volca i druge guvernere i gradonačelnike iz Demokratske stranke da sarađuju sa saveznom administracijom, a Kongres Sjedinjenih Američkih Država da odmah usvoje zakon kojim bi se okončala politika takozvanih "bezbednih gradova" za imigrante.

"Guverner Volc i gradonačelnik (Mineapolisa Džejkob) Frej trebalo bi da predaju sve kriminalce i ilegalne imigrante koji su trenutno zatvoreni u svojim državnim zatvorima i pritvorima saveznim vlastima, zajedno sa svim ilegalnim kriminalcima sa aktivnom poternicom ili poznatom krivičnom evidencijom, radi hitne deportacije", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. On je takozvane "bezbedne gradove" istakao kao koren "svih problema". "Američki