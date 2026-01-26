"Pod tom pesmom je razaran Vukovar": Sraman napad hrvatskog izveštača zbog pesme "Marš na Drinu" u Areni

Kurir pre 2 sata
"Pod tom pesmom je razaran Vukovar": Sraman napad hrvatskog izveštača zbog pesme "Marš na Drinu" u Areni

Vaterpolo reprezentacija Srbije okitila se zlatnom medaljom na netom završenom Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Bio je to šesti put da se "Delfini" popnu na postolje kao gospodari kontintenta. Srbija je savladala Mađarsku u finalu 10:7, uz veliku podršku sa tribina. U "Areni" se okupilo oko 13.000 navijača koji su od prvog do poslednjeg minuta gromoglasnim navijanjem bili jak vetar u leđa. Očekivanu pažnju trijumfu srpskih vaterpolista posvetili su i hrvatski mediji. Ali, ne baš svi u sportskom tonu. Nekima je zasmetala pesma " Marš na Drinu". Tako u prvom pasusu teksta "
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Evo koliko novca su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već u ponedeljak će im biti uplaćen na račune

Evo koliko novca su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već u ponedeljak će im biti uplaćen na račune

Mondo pre 54 minuta
Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!…

Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!

Blic pre 2 sata
Slavlje na ulicama Beograda zbog zlatnih Delfina! /video/

Slavlje na ulicama Beograda zbog zlatnih Delfina! /video/

Sputnik pre 2 sata
Viktor Rašović: Zasluženo smo osvojili zlatnu medalju na EP u Beogradu

Viktor Rašović: Zasluženo smo osvojili zlatnu medalju na EP u Beogradu

Politika pre 2 sata
Vučić: Vlada odmah sutra ujutru da se vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Vučić: Vlada odmah sutra ujutru da se vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Danas pre 3 sata
(Video) Za evropsko zlato! Kula Beograd zasijala u čast zlatnih "delfina"

(Video) Za evropsko zlato! Kula Beograd zasijala u čast zlatnih "delfina"

Blic pre 3 sata
(Video) "Vlada odmah sutra ujutru da im isplati pare koje su pošteno zaradili" Vučić čestitao vaterpolistima pobedu na…

(Video) "Vlada odmah sutra ujutru da im isplati pare koje su pošteno zaradili" Vučić čestitao vaterpolistima pobedu na Evropskom prvenstvu: "Hvala za još jedno zlato!"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoMađarska

Beograd, najnovije vesti »

Evo koliko novca su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već u ponedeljak će im biti uplaćen na račune

Evo koliko novca su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već u ponedeljak će im biti uplaćen na račune

Mondo pre 54 minuta
Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!…

Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!

Blic pre 2 sata
Slavlje na ulicama Beograda zbog zlatnih Delfina! /video/

Slavlje na ulicama Beograda zbog zlatnih Delfina! /video/

Sputnik pre 2 sata
"Pod tom pesmom je razaran Vukovar": Sraman napad hrvatskog izveštača zbog pesme "Marš na Drinu" u Areni

"Pod tom pesmom je razaran Vukovar": Sraman napad hrvatskog izveštača zbog pesme "Marš na Drinu" u Areni

Kurir pre 2 sata
Viktor Rašović: Zasluženo smo osvojili zlatnu medalju na EP u Beogradu

Viktor Rašović: Zasluženo smo osvojili zlatnu medalju na EP u Beogradu

Politika pre 2 sata