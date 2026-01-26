Slavlje na ulicama Beograda zbog zlatnih Delfina! /video/

Sputnik pre 48 minuta
Slavlje na ulicama Beograda zbog zlatnih Delfina! /video/

Vaterpolisti Srbije osvojili su Evropsko prvenstvo pobedom nad Mađarskom od 10:7 u finalu, a građani Beograda znali su to i kako da proslave.

Spontano su se okupili zaljubljenici u vaterpolo, pridružili su im se svi oni koji su se zatekli u centru prestonice i slavlje je moglo da počne. Finalni meč je odigran u Beogradskoj areni pred oko 13.000 navijača. Navijači, koji nisu mogli da dođu do ulaznica, pratili su ispred Beogradske arene sa video bima finale EP. Veliki broj srpskih navijača bodrio je ispred Arene reprezentaciju uprkos jakom vetru. Potom je usledilo slavlje! I treba da se slavi, ima šta da
