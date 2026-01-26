Viktor Rašović: Zasluženo smo osvojili zlatnu medalju na EP u Beogradu

On je sa selekcijom Srbije osvojio zlato i na EP 2016. godine „Ova dva zlata se ne mogu porediti, jer su iz dva različita doba, prošlo je osam godina

Vaterpolista Srbije Viktor Rašović izjavio je večeras da je njegov tim zasluženo osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu evropskog šampiona, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu EP pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7. „Ovo je nešto fenomenalno, što će se pamtiti do kraja naših života, ovakva utakmica, ovakvo finale, ovakva atmosfera... Moram da se zahvalim publici koja je bila tu od prvog