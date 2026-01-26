Tramp se povlači pred demonstrantima u Minesoti: Popustio pod pritiskom nakon ubistva muškarca na protestima

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Tramp se povlači pred demonstrantima u Minesoti: Popustio pod pritiskom nakon ubistva muškarca na protestima

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa guvernerom savezne države Minesote Timom Volcom o ubistvu Aleksa Pretija (37) i haosu koji je usledio kako u ovoj saveznoj državi, tako i u mnogim drugim unutar Sjedinjenih Američkih Država zbog masovnih protesta koji su eskalirali.

Agenti ICE (Služba za carinu i imigraciju) su, da podsetimo, u subotu 24. januara ubili Aleksa Pretija u Mineapolisu zbog, prema njihovim tvrdnjama, njegove namere da upotrebi pištolj za koji je imao dozvolu i koji je imao kod sebe u tom trenutku. Obojica su, prema pisanju " Skaj Njuza", opisali razgovor kao kvalitetan i produktivan. Volc je otkrio da Tramp, nakon ovog telefonskog sastanka, ozbiljno razmatra povlačenje određenog dela agenata ICE iz Minesote kako bi
